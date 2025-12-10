Доктор Гуттман призвал не воспринимать вино как лекарство

Умеренное употребление вина способно снизить уровень «плохого» холестерина, а значит, уменьшить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и болезней почек. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на The Guardian.

Свое мнение высказал кардиолог Оливер Гуттман. Он призвал не рассматривать вино как лекарство.

«Я не хочу, чтобы люди думали, что они могут плохо питаться каждый день, а затем компенсировать это стаканом вина», — отметил доктор.

По его словам, потребление алкоголя сопряжено с рисками для здоровья. Среди них — высокое кровяное давление, заболевания печени и рак.