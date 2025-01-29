Доктор Дзержевски: отказ от телефона как будильника принесет пользу сну

Отказ от использования телефона в качестве будильника принесет дополнительную пользу сну, так как удаление устройства из спальни поможет создать благоприятные условия для отдыха. Об этом сообщил CNN доктор Джозеф Дзержевски.

По его словам, идеальная подготовка подразумевает расслабление и плавный переход мозга из активного состояния в более спокойное, готовое к засыпанию. Если гаджет находится рядом с кроватью, велик риск поддаться искушению и продолжить листать ленту соцсетей или играть в игры.

«Наличие телефона в непосредственной близости может усилить чувство любопытства. <…> Что там происходит, чего вы не видите? Эти чувства могут быть достаточно сильными, чтобы побудить вас перевернуться на другой бок и включить телефон, тем самым помешав себе заснуть, заставив проснуться или вообще помешав спать спокойно», — пояснил эксперт.

Если человек планирует проспать восемь часов, но решил проверить смартфон, два часа могут пройти совершенно незаметно, оставив его без нужного количества ночного отдыха, добавила Мойка78.