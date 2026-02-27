Доктор Бреус рассказал, что диафрагмальное дыхание помогает успокоить тело и разум

Врач Майкл Бреус в интервью для издания 20minutos рассказал, как можно улучшить физическое и психическое состояние всего за три недели. По его мнению, для этого достаточно следовать трем простым привычкам, сообщил сайт infox.ru .

Медик подчеркнул, что качественный сон, адекватное потребление жидкости и правильное дыхание помогают снижать вес, уменьшать воспалительные процессы, улучшать иммунитет и повышать энергетический уровень.

Кроме того, врач рекомендовал проводить время на солнце для получения витамина D, который поддерживает здоровье костей и иммунной системы. Также важно включить в рацион больше фруктов и овощей, богатых витаминами и антиоксидантами. Доктор Бреус подробно рассказал о технике диафрагмального дыхания, которая помогает успокоить тело и разум.

«Глубокое брюшное дыхание с более длительными выдохами, чем вдохами, способствует релаксации», — отметил он.

Для улучшения ментального здоровья и снижения уровня стресса врач порекомендовал практиковать умственное расслабление, например, медитацию или йогу.