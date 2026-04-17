Доктор Бандурина рассказала, что сомнения в эффективности прививок участились из-за частых мутаций COVID-19
Врач-педиатр, гастроэнтеролог Татьяна Бандурина в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что число противников вакцинации увеличилось после пандемии COVID-19.
По мнению доктора, многие стали сомневаться в эффективности прививок из-за частых мутаций коронавируса. В качестве примера Татьяна Бандурина упомянула ситуацию с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Она отметила, что вакцина против одного штамма не всегда действенна против других, и это могло вызвать недоверие к вакцинации.
«Антипрививочников стало больше после коронавируса. Так как никто им этого не объяснял, они считали, что прививки от коронавируса абсолютно бесполезны и даже вредны», — подчеркнула Татьяна Бандурина.