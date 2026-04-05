Доктор Атаманова рассказала, что вечернее переедание связано с подсознательным стремлением снять стресс

Врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ имени Петровского Юлия Атаманова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась причинами вечернего переедания. По ее словам, зачастую это явление связано с подсознательным стремлением компенсировать недостаток отдыха и снять стресс.

Специалист отметила, что избыточное употребление пищи по вечерам может быть способом расслабиться или отложить неприятные дела, привел ее слова сайт aif.ru.

Доктор рекомендовала в моменты между ужином и возможным перекусом задаваться вопросом о настоящих желаниях и осознавать, какую потребность человек пытается удовлетворить едой. Такой подход способствует снижению частоты вечерних перееданий.