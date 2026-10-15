Доктор Астафуров предупредил, что злоупотребление полуфабрикатами и фастфудом повышает риск раннего инсульта

Систематические пищевые привычки могут стать причиной раннего инсульта, гипертонии и атеросклероза. Об этом сайту Lenta.ru сообщил главный врач клиники «АСС Медикал», анестезиолог-реаниматолог и онколог-химиотерапевт Сергей Астафуров.

По словам специалиста, особую опасность несет избыток соли в готовых продуктах, полуфабрикатах и фастфуде. Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять менее пяти граммов соли в сутки. Также сосудам вредят трансжиры, насыщенные жиры и добавленный сахар, провоцирующий метаболические нарушения, отметило ИА НСН.

Доктор добавил, что угрозу представляет и дефицит пищевых волокон — овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. Для защиты сосудов Астафуров рекомендовал сбалансированный рацион в сочетании с контролем артериального давления, физической активностью и отказом от курения.