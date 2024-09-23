Директор по качеству Иванова: не стоит покупать детское питание сомнительного происхождения

При выборе продуктов детского питания необходимо внимательно изучать их состав. Об этом рассказала директор по качеству АО «Прогресс» Оксана Иванова в беседе с « Известиями ».

По ее словам, опасность для детей представляют аллергены. Соответствующую реакцию наиболее часто вызывают коровье молоко, соя, арахис, куриное яйцо, орехи, рыба, пшеница и морепродукты, отметила эксперт.

Она также посоветовала отказаться от покупки изделий сомнительного происхождения. Приоритет стоит отдать натуральным продуктам без гормонов и искусственных добавок.