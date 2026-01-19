Диетологи призвали избегать частого употребления колбасных изделий
Диетологи советуют избегать частого употребления колбасных изделий, так как содержащиеся в них нитраты и канцерогены повышают риск заболевания раком толстой кишки. Врач-диетолог Лидия Ионова и врач профилактической медицины Зарема Тен рекомендуют ограничиваться редким приемом колбасных продуктов — раз в одну-две недели. Об этом написало ИА НСН.
Ежедневное употребление колбасных изделий увеличивает вероятность онкологии, подчеркнули оба врача. Врачи настоятельно рекомендуют отказаться от привычки ежедневно кушать колбасу и заменить её натуральным продуктом, например, запечённым куском мяса, приготовленным самостоятельно. Это поможет избежать негативного влияния вредных добавок и консервантов, содержащихся в обработанном мясе.