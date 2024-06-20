Диетолог Зинченко посоветовала не увлекаться черешней

Сезон черешни сейчас в самом разгаре. Многие пытаются запастись витаминами впрок, однако стоит воздержаться от чрезмерного употребления ягод, рассказала член Национального общества диетологов Юлия Зинченко сайту aif.ru.

По словам специалиста, несмотря на всю пользу и богатый витаминный состав, в черешне есть не только полезные микроэлементы и клетчатка, но и сахар. Фруктоза оказывает на организм такое же влияние, как и сладости, сообщил RT.

Если не контролировать количество съеденной черешни, за лето можно набрать лишние килограммы, отметила Зинченко.