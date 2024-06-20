Диетолог Зинченко посоветовала не увлекаться черешней

Сезон черешни сейчас в самом разгаре. Многие пытаются запастись витаминами впрок, однако стоит воздержаться от чрезмерного употребления ягод, рассказала член Национального общества диетологов Юлия Зинченко сайту aif.ru.

По словам специалиста, несмотря на всю пользу и богатый витаминный состав, в черешне есть не только полезные микроэлементы и клетчатка, но и сахар. Фруктоза оказывает на организм такое же влияние, как и сладости, сообщил RT.

Если не контролировать количество съеденной черешни, за лето можно набрать лишние килограммы, отметила Зинченко.

Истории юности. Глава Подмосковья рассказал ребятам в лагере «Литвиново» о детских воспоминаниях

Джаз, бег и поющие мосты. Чем занять себя во время белых ночей в Петербурге

Убил мужчину и повалил десятки деревьев. Ураган устроил апокалипсис в Москве 20 июня

Дружба, проверенная временем. Как Путина приняли во Вьетнаме

Новый шанс на счастливое детство. Школы приемных родителей Подмосковья помогут с воспитанием

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте