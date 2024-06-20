Диетолог Зинченко: арбуз может резко увеличить уровень глюкозы в крови

Арбуз — это высокоуглеводная ягода с обилием сахарозы и фруктозы. Она может резко увеличить уровень глюкозы в крови, который спровоцирует выброс инсулина, рассказала член Национального общества диетологов Юлия Зинченко сайту aif.ru.

По словам специалиста, у арбуза высокий гликемический индекс, в нем содержится обилии простых сахаров. Если есть его в больших количествах, глюкоза начнет перерабатываться в жир и оседать на боках и в области живота, сообщил RT.

Кроме того, очень вредно проводить разгрузочный день на арбузах. Избыток фруктозы может привести к ожирению печени, отметила диетолог.

Пхунсаны из КНДР приедут в Москву. Что известно о новых собаках Путина

Истории юности. Глава Подмосковья рассказал ребятам в лагере «Литвиново» о детских воспоминаниях

Джаз, бег и поющие мосты. Чем занять себя во время белых ночей в Петербурге

Убил мужчину и повалил десятки деревьев. Ураган устроил апокалипсис в Москве 20 июня

Дружба, проверенная временем. Как Путина приняли во Вьетнаме

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте