Диетолог Зинченко: арбуз может резко увеличить уровень глюкозы в крови

Арбуз — это высокоуглеводная ягода с обилием сахарозы и фруктозы. Она может резко увеличить уровень глюкозы в крови, который спровоцирует выброс инсулина, рассказала член Национального общества диетологов Юлия Зинченко сайту aif.ru.

По словам специалиста, у арбуза высокий гликемический индекс, в нем содержится обилии простых сахаров. Если есть его в больших количествах, глюкоза начнет перерабатываться в жир и оседать на боках и в области живота, сообщил RT.

Кроме того, очень вредно проводить разгрузочный день на арбузах. Избыток фруктозы может привести к ожирению печени, отметила диетолог.