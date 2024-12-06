Диетолог Журавлева заявила, что орехи и бананы помогут поддержать нервную систему в период стресса

Зачастую стрессовые ситуации провоцируют повышенную тягу к сладкому и мучному. Однако эти продукты не способны поддержать здоровье человека, а могут лишь усугубить его самочувствие. В период сильного напряжения следует отдать предпочтение орехам, бананам и авокадо, посоветовала диетолог Полина Журавлева в разговоре с Общественной Службой Новостей.