Диетолог Журавлева заявила, что орехи и бананы помогут поддержать нервную систему в период стресса

Зачастую стрессовые ситуации провоцируют повышенную тягу к сладкому и мучному. Однако эти продукты не способны поддержать здоровье человека, а могут лишь усугубить его самочувствие. В период сильного напряжения следует отдать предпочтение орехам, бананам и авокадо, посоветовала диетолог Полина Журавлева в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Эксперт отметила, что миндаль, кешью и грецкие орехи станут отличным перекусом, который поможет нервной системе и даст дополнительную энергию. Бананы — источник так называемого гормона счастья — серотонина.

Авокадо содержит полезные жиры, укрепляющие клетки мозга. Кроме того, выработку эндорфинов стимулирует теплая пища, подчеркнула Журавлева.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте