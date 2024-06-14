Диетолог Журавлева: регулярное употребление чая существенно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Врач-диетолог Полина Журавлева в разговоре с Общественной Службой Новостей рассказала о полезных свойствах чая. По словам специалиста, этот напиток снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, замедляет процессы старения и предотвращает развитие некоторых видов рака.

Как написал «Ридус», чай богат антиоксидантами и обладает дезинфицирующими свойствами, однако в некоторых случаях этот напиток может навредить организму. Все зависит от его способа хранения и соблюдения правил ферментации.

Некачественный чай может нанести вред здоровью из-за содержания в нем плесени. Перед тем, как употреблять напиток, обязательно стоит проверить его срок годности и внешний вид.