Диетолог Журавлева призвала убрать майонезные салаты из рациона во время жары

Врач-диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей призвала россиян отказаться от употребления майонезных салатов во время жары.

По словам медика, в майонезе очень много калорий, а в жару наш организм итак имеет повышенную нагрузку.

«Майонез как продукт, в отличие от растительных масел, имеет сложный состав, хоть и определяется рецептурой», — процитировал RT диетолога.

Лучше всего готовить салаты с добавлением легких заправок или вовсе без каких-либо соусов, добавила Журавлева.