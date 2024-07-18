Диетолог Журавлева призвала убрать майонезные салаты из рациона во время жары

Врач-диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей призвала россиян отказаться от употребления майонезных салатов во время жары.

По словам медика, в майонезе очень много калорий, а в жару наш организм итак имеет повышенную нагрузку.

«Майонез как продукт, в отличие от растительных масел, имеет сложный состав, хоть и определяется рецептурой», — процитировал RT диетолога.

Лучше всего готовить салаты с добавлением легких заправок или вовсе без каких-либо соусов, добавила Журавлева.

Жаркие, грязные, не наши. Олимпийцы искупаются в парижских нечистотах

Малышева рассказала, как безопасно бороться с болью

Отключения раскинули веером. Зачем югу России лимит электроэнергии

Насущная проблема больших городов. Почему электросамокаты лучше запретить

Обманули хомяка. Мошенники воруют аккаунты в игре Hamster Kombat

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте