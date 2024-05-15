Диетолог Журавлева призвала не злоупотреблять квашеной капустой из-за высокого содержания соли | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 13:08 Диетолог Журавлева призвала не злоупотреблять квашеной капустой из-за высокого содержания соли

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Ферментированные продукты очень полезны для нормальной работы кишечника, однако злоупотреблять ими не стоит. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала диетолог Полина Журавлева.

Она объяснила, что квашеную капусту стоит есть после болезни и приема антибиотиков. Продукт поможет нормализовать работу ЖКТ и микрофлору и снизить газообразование. Однако капуста ферментируется с большим количеством соли, что может быть вредно.

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«Людям с высоким давлением, проблемами с почками или другими заболеваниями, связанными с употреблением соли лучше не увлекаться поеданием квашеной капусты или выбрать варианты с низким содержанием соли», — рассказала диетолог.

Она добавила, что употребление капусты чревато отеками и повышением давления.

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