Диетолог Журавлева посоветовала составлять план питания, исходя из индивидуальных особенностей

Выбирая план питания, стоит отталкиваться от индивидуальных особенностей каждого человека, а не делать ставку на универсальную диету. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала диетолог Полина Журавлева.

По ее словам, к каждому человеку нужен индивидуальный подход, который будет учитывать особенности его организма. Поэтому подбирать план питания лучше со специалистом, причем таким образом, чтобы его можно было придерживаться всегда.

«Здоровая жизнь — это не кратковременная диета, а постоянный процесс сознательного выбора правильных продуктов и привычек», — подчеркнула диетолог.

Она добавила, что для составления плана нужно неделю или две фиксировать свой обычный рацион, а потом проанализировать его и скорректировать со специалистом.