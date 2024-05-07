Диетолог Журавлева: польза супов слишком преувеличена | 360°

Здоровье 07 мая 2024, 12:29 Диетолог Журавлева: польза супов слишком преувеличена

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Диетолог Полина Журавлева развеяла популярный миф о супах. Их польза слишком преувеличена, отметила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, в некоторых случаях данное блюдо может быть даже вредным. Речь идет о вариантах с жирным бульоном и переваренными овощами.

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«Если вы перестанете есть суп, ничего с вами не будет. А порой даже наоборот станет лучше. Не все супы обладают такими полезными качествами, о которых вы с детства наслышаны», — рассказала врач.

Она посоветовала включить в рацион мясо с большим количеством белка, а также овощи и фрукты. Не стоит забывать и про поддержание водного баланса.