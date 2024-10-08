Диетолог Журавлева: пескетарианский рацион снижает риск развития хронических заболеваний

Пескетарианство — вид частичного вегетарианства, допускающий употребление рыбы. Какие плюсы имеет данный тип питания, рассказала диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей .

По ее словам, соответствующее меню помогает значительно продлить жизнь.

«Исследования показывают, что пескетарианский рацион снижает риск развития хронических заболеваний», — пояснила врач.

Рыба, добавила медик, намного легче усваивается, чем мясо. Кроме того, регулярное употребление рыбных блюд уменьшает вероятность появления проблем с сердцем и сосудами.