Диетолог Журавлева: овсянка возглавляет рейтинг самых полезных каш
Диетолог Полина Журавлева заявила, что первое место в рейтинге самых полезных каш занимает овсяная. Слова эксперта опубликовала Общественная Служба Новостей.
Данное блюдо, отметила врач, значительно снижает уровень холестерина. Кроме того, оно обладает антиоксидантными свойствами и не перегружает кишечник.
Еще один отличный вариант завтрака — гречка. Такой прием пищи поможет восполнить нехватку полезных веществ и зарядит энергией на весь день, добавила медик.
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