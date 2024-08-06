Диетолог Журавлева: овсянка возглавляет рейтинг самых полезных каш

Диетолог Полина Журавлева заявила, что первое место в рейтинге самых полезных каш занимает овсяная. Слова эксперта опубликовала Общественная Служба Новостей .

Данное блюдо, отметила врач, значительно снижает уровень холестерина. Кроме того, оно обладает антиоксидантными свойствами и не перегружает кишечник.

Еще один отличный вариант завтрака — гречка. Такой прием пищи поможет восполнить нехватку полезных веществ и зарядит энергией на весь день, добавила медик.