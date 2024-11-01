Диетолог Журавлева назвала заедание стресса признаком расстройства пищевого поведения

Постоянные срывы, заедание стресса, а также поиск источника удовольствия в еде — все это признаки расстройства пищевого поведения. Зачастую эти нарушения таят в себе глубокие психологические проблемы, справиться с которыми поможет лишь специалист, рассказала диетолог Полина Журавлева в интервью «Свободной прессе» .

Она отметила, что человек может употреблять много сладкого, не от голода, истинная причина в разочаровании и усталости. Для исправления ситуации необходимо посетить эндокринолога, психотерапевта и диетолога для коррекции пищевого поведения.

Чтобы достичь гармоничных отношений со своим телом, важно подключать комплексную работу. Стратегию похудения следует составлять только с учетом индивидуальных особенностей, подчеркнула Журавлева.