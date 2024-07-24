Диетолог Журавлева назвала сахар самым страшным наркотиком в питании

Пищевая зависимость — определенное воздействие на мозг компонентов, содержащихся в продуктах. Об этом рассказала диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей .

По словам врача, сахар — самый страшный наркотик в питании. При употреблении он вызывает выброс дофамина, который отвечает за удовольствие.

Такое пристрастие, отметила врача, может обернуться зависимостью. Впоследствии былой эффект исчезнет, а риски развития диабета существенно возрастут, пояснила медик.