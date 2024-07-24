Диетолог Журавлева назвала сахар самым страшным наркотиком в питании
Пищевая зависимость — определенное воздействие на мозг компонентов, содержащихся в продуктах. Об этом рассказала диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам врача, сахар — самый страшный наркотик в питании. При употреблении он вызывает выброс дофамина, который отвечает за удовольствие.
Такое пристрастие, отметила врача, может обернуться зависимостью. Впоследствии былой эффект исчезнет, а риски развития диабета существенно возрастут, пояснила медик.
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