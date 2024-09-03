Диетолог Журавлева назвала чипсы и сухарики самыми вредными снеками

Не все снеки, которые так любят дети, представляют опасность для здоровья. Однако из-за ГМО и химии ребенку нравятся именно те, которые в разы вреднее. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала диетолог Полина Журавлева.

Наибольшую опасность представляют чипсы и сухарики, которые, помимо большого количества соли, содержат в своем составе вредные ингредиенты. Полезным перекусом для школьника будут бутерброды с индейкой и фрукты.

Что касается орехов, они также могут навредить, вызвав аллергическую реакцию, добавила диетолог.

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