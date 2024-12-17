Диетолог Журавлева напомнила, что секрет здоровья заключается в стабильности

Она уточнила, что всегда рекомендует своим пациентам подходить к праздничному столу осознанно. Если хочется попробовать все, лучше начать с легких закусок, затем перейти к горячему, а десерт и вовсе оставить на 1 января. Диетолог разъяснила, что самое главное — то, что делать после праздников.

«Секрет здоровья — это не жесткие ограничения, а стабильность. Если вы решили начать год с чистого листа, начните с простых шагов», — рассказала она.

Чтобы быть здоровыми весь год нужно не забывать делать свой рацион разнообразным, считает специалист. Она призывает включать в меню больше овощей, цельнозерновых продуктов, нежирного белка.

Новый год, по мнению Журавлевой, — это шанс изменить свои привычки. Вместо того чтобы давать себе строгие обещания, она предлагает сделать акцент на постепенных изменениях.