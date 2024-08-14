Диетолог Журавлева: «мясной клей» ослабляет защитный механизм ЖКТ

Трансглютаминаза, известная как «мясной клей», ослабляет защитный механизм желудочно-кишечного тракта и создает идеальные условия для роста вредных микроорганизмов. Об этом рассказала диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, этот фермент может менять структуру белков, склеивая их между собой. Употребление трансглютаминазы также провоцирует развитие целиакии, болезней Паркинсона и Альцгеймера, сердечно-сосудистых и аутоиммунных нарушений.

Журавлева отметила, что чаще всего «мясной клей» добавляют в хлеб, молочные продукты, колбасные изделия и сладости.