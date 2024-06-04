Диетолог Журавлева: листовые овощи и авокадо помогут избежать окисления организма

Нарушение кислотно-щелочного равновесия вызывают различные факторы. Чтобы избежать окисления, в рацион стоит ввести ощелачивающие продукты: листовые овощи и авокадо, сообщила диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей .

По словам специалиста, также этот процесс ускорят морковь, сельдерей, цитрусовые, семена льна, жирные сорта рыбы. Во время ощелачивания организма стоит отказаться от употребления сахара, молочных продуктов, мяса и кофеина, сообщил RT.

Кроме того, ни в коем случае нельзя забывать о спортивных нагрузках. Физическая активность играет важную роль в поддержании здорового кислотно-щелочного баланса организма, отметила Журавлева.