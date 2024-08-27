Диетолог Журавлева: яблоки разного цвета имеют свои полезные свойства

Полезные свойства яблок зависят от их сорта. Цвет, который нравится больше, интуитивно подталкивает к тому, чего не хватает в организме. Об этом рассказала диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей .

По словам врача, зеленые яблоки влияют на здоровье зубов и сжигают жир. Такие плоды не вызывают аллергию и подходят диабетикам. Еще один плюс — низкое содержание сахара.

На красные стоит обратить внимание пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с почками и печенью. Кроме того, такие яблоки помогают улучшить состояние кожи, добавила медик.