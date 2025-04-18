Диетолог Жиляев: после Великого поста важно добавлять в рацион больше овощей

Диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с ИА НСН подчеркнул важность постепенного введения продуктов после поста.

В частности, он упомянул о необходимости умеренности в потреблении яиц, мяса, особенно жирного, и кисломолочных продуктов.

По словам эксперта, важно добавлять в рацион больше овощей. Он предостерег от возможных обострений, таких как гастрит, холецистит или панкреатит, которые могут возникнуть после чрезмерного употребления тяжелой пищи во время Пасхи.

Ранее диетолог Альбина Комиссарова предостерегла людей с аллергией или индивидуальной непереносимостью отдельных продуктов от употребления пасхальных куличей и яиц.