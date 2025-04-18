Диетолог Жиляев назвал пасхальный кулич достаточно калорийным продуктом

Диетолог, член российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляевподелился с ИА НСН информацией о калорийности пасхального кулича.
По его словам, среднее значение этого показателя колеблется в пределах 300–400 калорий на 100 граммов. На итоговую цифру влияют рецепт и добавки: масло, орехи, глазурь. Если взять порцию в 70–80 граммов, получится примерно 200–300 калорий. Это достаточно калорийный продукт.
Диетолог Джанета Борлакова отметила другую норму угощений на Пасху — без вреда для здоровья можно съесть три яйца и 100–150 граммов кулича
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