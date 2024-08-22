Диетолог Жаровская: тяга к соленым снекам может указывать на проблемы с почками

Диетолог и гастроэнтеролог Татьяна Жаровская объяснила причину сильной тяги к соленым снекам. Приправа раздражает вкусовые рецепторы и повышает аппетит, рассказала врач в беседе с радиостанцией Sputnik.

Эксперт добавила, что хруст от лакомства способствует выработке гормонов радости. Кроме того, пристрастие к соленым снекам может быть связано с заболеваниями почек и надпочечников.

По словам медика, данная пищевая привычка грозит повышением артериального давления. К последствиям также относятся отечность и набор веса.

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