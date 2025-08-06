Диетолог Жаровская рассказала, что дыня помогает бороться с отечностью

Врач-диетолог Татьяна Жаровская в интервью радио Sputnik поделилась информацией о дыне. Она отметила, что дыня — это полезный продукт, который рекомендуется включать в рацион в сезон.

Как отметила специалист, дыня богата клетчаткой, минералами, в том числе калием, который необходим для внутриклеточного пространства.

«Дыня — хороший продукт, например, для борьбы с отечностью, опять же за счет минерального состава», — уточнила Жаровская.

По словам диетолога, дыня практически не имеет противопоказаний, однако у людей с непереносимостью данного продукта дыня может вызывать боль в животе, диарею и ряд других симптомов.

Также дыня не показана людям с ферментативной недостаточностью из-за содержания грубой клетчатки. Врач напомнила, что суточная норма дыни для взрослого человека — 250–350 граммов.