Диетолог Жаровская призвала включить в рацион больше растительной пищи для снижения холестерина

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская в разговоре с радио Sputnik перечислила продукты, которые способствуют снижению уровня холестерина.

Она призвала россиян включить в рацион больше растительной пищи.

«Человек в день должен употреблять не менее 400 грамм свежих овощей и зелени, в том числе и термически обработанных, и не более 150-200 грамм ягод и фруктов», — сказала эксперт.

Продукты, содержащие насыщенные жиры, рекомендуется ограничить. Речь идет о яйцах, сливочном масле и красном мясе. А вот продукты, содержащие сложные углеводы, такие как цельнозерновой или ржаной хлеб, напротив, будут способствовать снижению холестерина, добавила медик.