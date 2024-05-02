Диетолог Жаровская посоветовала не есть упавший на землю шашлык | 360°

Здоровье 02 мая 2024, 12:35 Диетолог Жаровская посоветовала не есть упавший на землю шашлык

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Если кусочек шашлыка упал на землю, то только промыть его будет недостаточно, есть такое мясо опасно. Об этом радио Sputnik рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская.

Она объяснила, что шашлыки обычно жарят в лесу и парковых зонах. То есть в местах, где могут быть дикие животные. Это значит, что на земле могут присутствовать личинки различных паразитов.

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«Если мы говорим про шашлычные мясо, упавшее на землю, то даже если его очень хорошо промыли, лучше, конечно, подвергнуть его тщательной термической обработке в течение 10-20 минут, тогда яйца паразитов и бактерии погибают», — отметила врач.

Она добавила, что все равно не рекомендовала бы так рисковать. Потому что при длительной термической обработке мясо выделяет токсины и канцерогены, которые могут быть причиной развития рака.

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