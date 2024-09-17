Диетолог Жаровская посоветовала использовать для жарки топленое масло

Диетолог и гастроэнтеролог Татьяна Жаровская посоветовала использовать для жарки топленое масло, или масло кхи. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Медик отметила, что обычное сливочное масло содержит, например, архидоновую кислоту. Из-за нее термическая обработка сопровождается процессом окисления. Речь идет о формировании свободных радикалов, которые повреждают клетки.

А вот в топленом масле, добавила врач, за счет долгого томления происходит изменение структуры. Продукт становится полностью насыщенным и практически не окисляется.