Диетолог Жаровская посоветовала использовать для жарки топленое масло

Диетолог и гастроэнтеролог Татьяна Жаровская посоветовала использовать для жарки топленое масло, или масло кхи. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Медик отметила, что обычное сливочное масло содержит, например, архидоновую кислоту. Из-за нее термическая обработка сопровождается процессом окисления. Речь идет о формировании свободных радикалов, которые повреждают клетки.
А вот в топленом масле, добавила врач, за счет долгого томления происходит изменение структуры. Продукт становится полностью насыщенным и практически не окисляется.
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