Диетолог Залетова: резкий отказ от соли может обернуться ухудшением самочувствия | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 11:49 Диетолог Залетова: резкий отказ от соли может обернуться ухудшением самочувствия

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Бессолевая диета не предполагает полное исключение вещества из рациона. Важно исключить продукты, содержащие добавленную соль, например колбасы и пельмени. Об этом рассказала диетолог Татьяна Залетова в беседе с радиостанцией Sputnik.

По ее словам, резкое ограничение хлорида натрия способно привести к ухудшению самочувствия. Среди последствий — ощутимое снижение давления. При данном режиме питания важно следить за своим состоянием.

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Врач отметила, что для нормального существования достаточно 1,5 грамма соли в день. Такое количество можно получать из морепродуктов, овощей и фруктов.