Диетолог Залетова рассказала о натуральных альтернативах витаминным комплексам

Врач-терапевт, диетолог, специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова поделилась с «Москвой 24» советами по замене витаминных комплексов натуральными продуктами. По ее словам, пророщенные семена, микрозелень и квашеные продукты могут стать отличной альтернативой.

Залетова подчеркивает, что семена, зерна и бобовые в пророщенном виде содержат большое количество витаминов групп С, Е и В, особенно фолиевой кислоты. Увеличивается и активность полезных веществ, что способствует лучшему пищеварению.

Однако врач предостерегает: «Сырые проростки, особенно бобовых, являются благоприятной средой для бактерий (вплоть до сальмонеллы или кишечной палочки). Поэтому пациентам с ослабленным иммунитетом, детям и пожилым рекомендую обдавать такие продукты кипятком или быстро обжаривать в воке».

Эксперт рекомендует съедать две-три столовые ложки проростков в день, добавляя их в салаты, супы или бутерброды. Микрозелень также богата полезными веществами, в частности антиоксидантами, которые защищают клетки от старения и воспалений.

Кроме того, Залетова советует весной включать в рацион квашеные продукты: капусту, кимчи, моченые яблоки и чайный гриб. Они содержат пробиотики и органические кислоты, поддерживающие микрофлору кишечника и укрепляющие иммунитет.