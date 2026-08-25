Диетолог Залетова посоветовала отказаться от кофе осенью

Диетолог Татьяна Залетова сообщила, что кофе маскирует усталость и может усиливать ее после окончания действия кофеина. Поддержать энергию осенью помогут белок, медленные углеводы и дневные прогулки, передает Москва 24 .

Залетова объяснила, что осенняя сонливость и упадок сил связаны с реакцией организма на смену внешних условий. Скорректировать состояние может рацион.

Врач посоветовала регулярно есть яйца, сыр, творог, мясо, рыбу и бобовые. Белок содержит тирозин, необходимый для выработки дофамина. Энергию также дают медленные углеводы: овсянка долгой варки, гречка, киноа, бобовые и цельнозерновой хлеб.

Два-три раза в неделю в меню стоит включать скумбрию, сельдь, сардины или лосось. Омега-3 влияют на передачу нервных импульсов, а их дефицит связывают с апатией и ухудшением настроения. Витамины группы В организм получает из мяса, печени, яиц, зеленых овощей и цельнозерновых продуктов.

Тыквенные семечки, миндаль, шпинат и бобовые помогут восполнить магний. Залетова отметила, что кофеин способствует его выведению и маскирует усталость, поэтому от кофе осенью можно отказаться. Также врач посоветовала ежедневно гулять при дневном свете по 20–30 минут.