Диетолог Залетова посоветовала не жевать резинку натощак при болезнях желудка

Жевательная резинка может повысить бодрость, концентрацию и немного снизить аппетит, но людям с заболеваниями пищеварительной системы следует соблюдать ограничения, сообщает Москва 24 .

Врач-диетолог Татьяна Залетова объяснила, что жевание активирует нервную систему через мышцы челюсти. Исследования показывают: при монотонной работе жвачка может улучшать внимание и скорость реакции.

Резинка не сжигает жир и почти не влияет на расход калорий. Однако жевание перед едой иногда помогает съесть меньше. Мятная жвачка способна временно искажать вкус сладкого и горького, поэтому между ней и приемом пищи стоит делать паузу.

Залетова посоветовала выбирать резинку без сахара, предпочтительно с ксилитом. При гастрите, язвенной или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни нельзя жевать ее натощак, а после еды следует ограничиться 10–15 минутами. У людей с чувствительным кишечником жвачка может усилить вздутие и отрыжку.