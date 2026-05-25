Диетолог Залетова посоветовала есть бразильские орехи для здоровья щитовидки

Терапевт, кардиолог и диетолог Татьяна Залетова поделилась с «Москвой 24» советами, как поддержать здоровье щитовидной железы.

По словам эксперта, не существует суперфуда, который бы гарантировал идеальное функционирование щитовидной железы. Однако правильное питание может стать основой для поддержания ее состояния.

«Незаменимый для здоровья щитовидной железы микроэлемент — это селен. Он входит в состав ферментов, превращающих неактивный гормон Т4 в активный Т3, без которого человек может чувствовать разбитость и сонливость», — отметила врач.

Она объяснила, что больше всего селена содержится в бразильском орехе: достаточно одного-двух орехов в день, чтобы удовлетворить суточную норму. Однако употребление большего количества может увеличить риск отравления селеном.