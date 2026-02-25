Диетолог Залетова отметила, что употребление киви и хурмы помогает поддержать здоровье зимой

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог Татьяна Залетова рассказала «Москве 24» , какие фрукты и ягоды помогут поддержать здоровье в холодное время года.

По словам эксперта, зимой особое значение приобретает витамин C, который помогает сократить продолжительность и тяжесть симптомов ОРВИ. Рекордсмен по содержанию этого витамина — киви: всего один–два фрукта обеспечивают суточную норму. Много витамина C и в цитрусовых.

Диетолог отметила, что зимой полезно есть хурму, особенно сорт «Королек». В ней много бета-каротина, который является предшественником витамина A, необходимого для здоровья слизистых оболочек и глаз.

Яблоки поздних сортов, например «Антоновка», также помогут укрепить здоровье. Они богаты флавоноидом кверцетином, который обладает противовоспалительным и потенциальным иммуномодулирующим действием.

«К тому же в них много пектина. Он является пребиотиком — пищей для полезной микробиоты кишечника, в которой находится 70% иммунных клеток», — пояснила врач.

Залетова также рекомендовала включать в рацион и ягоды, особенно те, что подверглись быстрой заморозке.

«Особенно полезны зимой клюква и брусника. Они содержат уникальные вещества проантоцианидины, предотвращающие прилипание бактерий к слизистым мочевыводящих путей. Это лучшая доказанная фитопрофилактика циститов», — подчеркнула диетолог.