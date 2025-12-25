Диетолог Залетова назвала устаревшим правило с отказом от пищи после 18 часов

Существует мнение, что не следует принимать пищу после 18 часов при похудении. Свое мнение высказала диетолог Татьяна Залетова в беседе с KP.RU .

Специалист указала на отсутствие универсальности соответствующего правила, назвав его немного устаревшим.

«Для кого оно может работать? Скорее, для людей с классическим режимом „жаворонка“, которые ложатся спать около 22:00», — пояснила медик.

По ее словам, длительный голод вечером может негативно влиять на качество сна и вызывать резкие колебания уровня сахара в крови утром. Основная проблема заключается не во времени приема пищи, а в ее составе.