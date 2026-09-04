Диетолог Залетова назвала продукты, усиливающие тревожность

Врач-диетолог Татьяна Залетова заявила, что кофеин, сахар, рафинированные углеводы, фастфуд и алкоголь способны усиливать тревожность. Она связала этот эффект с реакциями нервной системы и состоянием микробиома кишечника, сообщает Sputnik .

Залетова пояснила, что кишечник и мозг связаны через так называемую ось «кишечник — мозг». Микробиом влияет на выработку нейромедиаторов, включая серотонин и дофамин. Хронический стресс, в свою очередь, может нарушать баланс бактерий и усиливать тревожность.

Врач отнесла к потенциальным триггерам кофеин, особенно при регулярном употреблении в больших количествах. Она также указала на сахар и рафинированные углеводы: резкие колебания уровня глюкозы могут вызывать тревогу, страх и потливость, прежде всего у людей с лишним весом, инсулинорезистентностью или диабетом.

Кроме того, диетолог призвала ограничить ультрапереработанные продукты: чипсы, бургеры, картофель фри, колбасные изделия и крупы быстрой варки. По ее словам, они могут поддерживать хроническое воспаление и нарушать микробиоту. Алкоголь, который иногда используют для расслабления, после переработки организмом лишь усугубляет связанные со стрессом реакции.