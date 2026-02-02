Диетолог Залетова назвала овсяную кашу с семенами чиа и льна идеальным завтраком для поддержания иммунитета зимой

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова в разговоре с «Москвой 24» поделилась советами о том, как правильно питаться утром в зимний период.

По мнению эксперта, завтрак зимой должен решать три задачи: поддерживать иммунитет, компенсировать дефицит витамина D и обеспечивать достаточное количество энергии. Овсяная каша на молоке или воде — идеальный выбор, так как она медленно усваивается и дает длительное чувство сытости.

Залетова отметила, что в овсянку можно добавить столовую ложку семян чиа или льна, которые содержат клетчатку и омега-3 жирные кислоты, оказывающие противовоспалительное действие. Однако семена льна необходимо употреблять только в молотом виде, чтобы организм смог усвоить ценные вещества.

Замороженные ягоды, такие как черника, облепиха, смородина, станут полезным топпингом для каши, так как в них много витамина С и антиоксидантов. Грецкие орехи или миндаль, богатые цинком и селеном, тоже будут хорошим дополнением.

Для более длительного чувства сытости к завтраку можно добавить яйцо. Оно является источником полноценного белка, который важен для синтеза иммуноглобулинов. В желтке содержатся витамин D и холин, необходимый для здоровья мозга и нервной системы.

Еще один вариант зимнего завтрака — теплый суп-пюре из тыквы или моркови. Такое блюдо быстро согревает, легко усваивается и содержит много бета-каротина — мощного антиоксиданта, защищающего слизистые оболочки, которые являются первым барьером для инфекций, подчеркнула доктор.