Диетолог Залетова назвала миндаль и гречку продуктами от тревоги

Миндаль, гречка и другие богатые магнием продукты могут поддержать организм при тревожности, но не заменят лечение у врача, сообщает Москва 24 .

Заведующая дневным стационаром Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова отметила, что магния особенно много в растительной пище. К его источникам относятся миндаль, кешью, тыквенные семечки, фасоль, нут, чечевица, соя, гречка, овсянка, бурый рис, шпинат, петрушка и брокколи.

Врач также рекомендовала регулярно включать в меню овощи и цельнозерновые продукты. Содержащаяся в них клетчатка питает полезные кишечные бактерии, которые могут влиять на выработку нейромедиаторов с успокаивающим эффектом.

«Кроме того, многие продукты поставляют „строительные блоки“ для нейромедиаторов. Например, магний и витамины группы B служат соединениями для ферментов, участвующих в синтезе серотонина и дофамина», — отметила эксперт.

Залетова добавила, что ультрапереработанные продукты повышают риск тревоги на 48%, поэтому их количество стоит сокращать. Питание может быть только поддерживающим фактором и не заменяет лечение, назначенное врачом.

Эксперт указала, что данные о способности экстракта базилика снижать тревожность требуют более масштабных исследований.