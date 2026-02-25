Диетолог Залетова назвала конец февраля идеальным временем для начала похудения к лету

Конец февраля и начало марта — «золотое окно» для начала похудения. Об этом рассказала терапевт, кардиолог, диетолог и липидолог Татьяна Залетова в беседе с «Москвой 24» .

По ее словам, в такой период организм выходит из эволюционного режима «экономии энергии», увеличивается количество солнечного света, повышается уровень витамина D и серотонина. В результате улучшается настроение и растет желание больше двигаться.

За три месяца до лета можно сбросить вес плавно и безопасно для организма. Главное — соблюдать принципы доказательной медицины, считает врач. Безопасная норма потери веса составляет 0,5–1 килограмм в неделю.