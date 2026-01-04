Диетолог Залетова напомнила о вреде переработанного мяса и выпечки для сосудов

Некоторые привычные продукты могут оказаться опасными для здоровья сосудов. Подробнее рассказала кардиолог, диетолог и липидолог Татьяна Залетова в беседе с сайтом KP.RU .

По словам врача, переработанное мясо содержит сразу несколько факторов риска: высокое содержание вредных жиров, большое количество соли, повышающей давление, и наличие нитратов, которые повреждают стенки сосудов.

Кроме того, специалист отметила, что трансжиры (маргарин, фастфуд, выпечка, чипсы), избыток животных жиров, сахар и рафинированные углеводы могут нанести наибольший вред. Сладкие напитки, белый хлеб и конфеты повышают уровень глюкозы в крови, из-за чего сосуды теряют эластичность.