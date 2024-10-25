Диетолог Воскресная посоветовала сократить употребление квашеной капусты людям с заболеваниями почек

Врач-диетолог Ольга Воскресная в разговоре с RuNews24.ru сообщила о плюсах и минусах квашеной капусты для здоровья.

В состав этого продукта входят витамины C, K, B1, B2, B3, B6, фолиевая кислота и минералы. Капуста способствует улучшению пищеварения благодаря молочной кислоте и клетчатке. Медик отметила, что она снижает риск рака груди, простаты и легких, передала «Вечерняя Москва».

Продукт может не подойти людям с проблемами почек и повышенным давлением, поскольку в квашеной капусте содержится соль. Людям с заболеваниями органов ЖКТ также стоит ограничить потребление капусты из-за повышения кислотности желудка. Квашеная капуста считается ценным продуктом, но даже несмотря на всю ее пользу необходимо учитывать противопоказания, добавила Воскресная.