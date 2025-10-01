Диетолог Волынкина рассказала, что кофе с молоком снижает риск развития злокачественных опухолей

Диетолог отметила, что употребление кофе с молоком может снизить риск развития злокачественных опухолей в пищеводе: «Молоко же снижает температуру напитка и помогает ему более комфортно усваиваться в организме». Также кофе с молоком способствует усвоению некоторых полезных элементов, например, кальция.

Волынкина подчеркнула, что кофе с молоком обладает высокой калорийностью: «В чашечке черного кофе содержится 4,7 килокалории, а с добавлением молока и сахара калорийность зернового напитка становится не менее 50». Это может затруднить процесс похудения.

Диетолог предостерегла от употребления кофе с молоком людей с желудочно-кишечными проблемами, сердечно-сосудистыми заболеваниями и расстройствами нервной системы. Кроме того, кофе не рекомендуется пить перед спортивными тренировками. Людям с непереносимостью лактозы стоит заменить обычное молоко на растительные альтернативы.