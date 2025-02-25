Диетолог Волкова: пропуск завтрака приводит к повышенному аппетиту в течение дня

Чтобы организм не начал расходовать запасы сахара из печени, усиливая аппетит, рекомендуется завтракать в течение 20-40 минут после пробуждения. Об этом рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова в беседе с РИА «Новости».
Доктор отметила, что игнорирование первого приема пищи может привести к перееданию и повышенной тяге к сладкому в течение дня. Полноценный завтрак обеспечит энергией и поможет избежать нарушений пищевого режима, передает сайт «Свободная Пресса».
Лавров исключил возможность размещения миротворцев из ЕС на Украине
Участники экологических акций в Раменском собрали более тонны вторсырья
Россиянам назвали плюсы и минусы покупки машин на маркетплейсах
Свыше 300 выпускников университета «Дубна» получили работу в ОЭЗ за 3 года
Еще 2,2 тысячи датчиков контроля давления установили в котельных Подмосковья
Юниоры хоккейного клуба из Одинцова приняли участие в турнире Pond Hockey
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте