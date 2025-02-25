Диетолог Волкова: пропуск завтрака приводит к повышенному аппетиту в течение дня

Чтобы организм не начал расходовать запасы сахара из печени, усиливая аппетит, рекомендуется завтракать в течение 20-40 минут после пробуждения. Об этом рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова в беседе с РИА «Новости».