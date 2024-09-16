Диетолог Войт: окружность мужской талии более 94 см — признак ожирения
Диетолог Кристина Войт рассказала, как мужчина может самостоятельно диагностировать ожирение. Отложения скапливаются вокруг внутренних органов, отметила медик в беседе с News.ru.
По ее словам, признак серьезных проблем с весом — окружность талии более 94 сантиметров.
«Если живот можно ущипнуть и жировая прослойка оттягивается легко — еще все не так плохо, но если это сложно и живот как шарик надут, пора бить тревогу», — заявила врач.
В данном случае под угрозой находятся внутренние органы. Войт посоветовала обязательно обратиться за консультацией к специалисту.
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