Диетолог Войт: окружность мужской талии более 94 см — признак ожирения

Диетолог Кристина Войт рассказала, как мужчина может самостоятельно диагностировать ожирение. Отложения скапливаются вокруг внутренних органов, отметила медик в беседе с News.ru .

По ее словам, признак серьезных проблем с весом — окружность талии более 94 сантиметров.

«Если живот можно ущипнуть и жировая прослойка оттягивается легко — еще все не так плохо, но если это сложно и живот как шарик надут, пора бить тревогу», — заявила врач.

В данном случае под угрозой находятся внутренние органы. Войт посоветовала обязательно обратиться за консультацией к специалисту.