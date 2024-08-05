Диетолог Войт назвала подсолнечное масло кладезем полиненасыщенных жирных кислот

Подсолнечное масло богато большим количеством полезных полиненасыщенных жирных кислот. Они уменьшают воспалительные процессы в организме, рассказала диетолог Кристина Войт в беседе с News.ru.

По словам специалиста, также продукт содержит почти все витамины группы B и основные необходимые макро- и микроэлементы: калий, кальций, магний, цинк, селен, железо.

Кроме того, в подсолнечном масле есть витамин К, который нужен для работы почек и обмена веществ в мышцах и соединительной ткани, отметила диетолог.