Диетолог Васильева: настой на основе чайного гриба не рекомендуется пить людям с проблемами с ЖКТ

Врач-диетолог, терапевт Полина Васильева в беседе с «Газетой.ru» призвала людей, страдающих болезнями ЖКТ, отказаться от употребления настоя на основе чайного гриба.

Дело в том, что напиток имеет повышенную кислотность, что приводит к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Кроме того, в комбуче содержится небольшое количество алкоголя, написал сайт kp.ru.

Если чайный гриб был поражен плесенью, человек может заработать отравление. У некоторых людей чайный гриб вызывает аллергическую реакцию, добавила диетолог.